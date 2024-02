Discussie over televisiegelden in Challenger Pro League: drie clubs ondernemen actie

In de Challenger Pro League is er een stevige discussie aan de gang. Onderwerp van de dag is de verdeling van de televisiegelden.

De Challenger Pro League behoort tot het profvoetbal en dat betekent ook dat de ploegen uit de tweede klasse deel uitmaken van het televisiecontract, waardoor de ploegen een bedrag krijgen toegestopt per seizoen. Club Luik, Francs Borains en Patro Eisden zijn als promovendi niet te spreken over het feit dat de afspraken rond de verdeling van de televisiegelden zonder hun aanwezigheid zijn gestemd. Drie clubs willen meer televisiegelden Daardoor krijgen zij een pak minder centen dan de andere ploegen uit de Challenger Pro League. Volgens Het Belang van Limburg zou het verschil honderdduizenden euro’s bedragen, waardoor het begrijpelijk is dat de clubs op de situatie reageren. De drie clubs zijn nu naar de Belgische Mededingingsautoriteit getrokken om de scheve situatie recht te laten trekken. Er zou ook een overleg gepland zijn met de andere ploegen uit de tweede klasse om tot een oplossing te komen.