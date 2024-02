Leko met de handen in het haar: belangrijke spelers héél twijfelachtig voor cruciale matchen om behoud

De race naar Play-off 2 en het handhaven is in volle gang voor Standard. De Rouches gaan al hun wapens nodig hebben, maar in verband daarmee kreeg Ivan Leko weeral eens slecht nieuws. Standard wordt niet gespaard...

Standard moet achtereenvolgens tegen Union, Gent en Genk spelen. Niet meteen het makkelijkste programma. De weg is nog lang en er zijn nog twaalf punten te behalen voor de Rouches, die slechts drie punten meer hebben dan Charleroi, de eerste ploeg in de rode zone. De volgende strijd van de Luikenaars vindt plaats tegen Union Saint-Gilloise op zondagavond. Maar enkele dagen voor deze ontmoeting ontving het team zeer slecht nieuws: Marlon Fossey zal niet beschikbaar zijn door een blessure. Marlon Fossey is geblesseerd, Wilfriend Kanga is onzeker De flankspeler van de Rouches liep een hamstringblessure op tijdens de wedstrijd tegen Westerlo en zal niet op tijd herstellen klaar zijn voor de wedstrijd. Ook heeft Wilfriend Kanga nog steeds niet de training hervat zoals gepland. Ivan Leko zal dus hopen dat hij zijn aanvaller in de komende dagen terugkrijgt.