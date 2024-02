Na héél lang wachten: Thibaut Courtois is weer terug bij Real Madrid

Thibaut Courtois traint na maandenlange revalidatie weer mee met de groep bij Real Madrid. Het is echter nog te vroeg om voor te stellen dat de Belgische doelman de komende weken het doel van de Koninklijke zal verdedigen.

Thibaut Courtois kon zelfs het seizoen niet beginnen met Real Madrid wegens een serieuze blessure. De Belgische doelman werd geopereerd en werkte sindsdien aan zijn revalidatie. Sinds januari trainde de doelman al individueel.

Ondertussen had de doelman van het nationale team al verklaard dat hij niet in staat zou zijn om deel te nemen aan het EK in Duitsland. Zelfs indien hij fit is voor het einde van het seizoen, zou hij naar eigen zeggen niet op zijn best zijn voor het begin van juni, wanneer het tornooi begin.

Thibaut Courtois terug bij de groepstraining van Real Madrid

Zijn terugkeer wordt aan het einde van dit seizoen verwacht, maar Thibaut Courtois brengt nu al goed nieuws vanuit Madrid. De voormalige speler van Racing Genk, Atlético Madrid en Chelsea traint weer mee met de groep bij Real Madrid.

Hoewel dit zeer goed nieuws is en een nieuwe stap in de goede richting, moet men niet verwachten dat Courtois in de komende weken in doel zal staan bij de Koninklijke.