Pep Guardiola schept duidelijkheid: dit is de reden waarom Kevin De Bruyne niet van de bank kwam bij Manchester City

Manchester City nam het dinsdagavond op tegen Brentford in de Premier League. Opmerkelijk was dat Kevin De Bruyne niet van de bank kwam, maar daar is een reden voor.

Erling Haaland schonk Manchester City de drie punten door in de 71e minuut van de partij het enige doelpunt te scoren. Kevin De Bruyne kwam echter niet in actie, ondanks het publiek dat om een invalbeurt riep.

De Bruyne ging zelfs niet opwarmen toen het moeilijk leek te gaan bij City. Volgens Pep Guardiola was dat uit voorzorg omdat hij wat pijn had bij de hamstring.

"Kevin speelde niet omdat hij met ‘niggles’ zat, stramheid en spierstijfheid in de zone rond de hamstring", vertelde Guardiola volgens HLN. "Hij is oké, het was meer uit voorzorg. Hij voelde zich niet comfortabel en de dokters zeiden dat er een klein risico was. Nadat hij vijf maanden out was, wilden we natuurlijk geen enkel risico nemen."