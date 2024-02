Zeer slecht nieuws voor ex-speler van Anderlecht: 'Zijn test was positief'

Christian Kouamé werd in de zomer van 2021 verhuurd aan Anderlecht. Afgelopen week won de speler de Afrika Cup, maar nu krijgt hij plots zeer slecht nieuws te horen.

De aanvaller van Fiorentina heeft namelijk malaria opgelopen. Dat laat de club zelf weten in een persbericht.

'Christian Kouame deed woensdagochtend een malariatest nadat hij koorts en een gevoel van malaise had gekregen in de nacht van 20 op 21 februari. De test was positief', klinkt het op de clubwebsite.

'Christian is in het ziekenhuis opgenomen voor behandeling en zal de komende dagen verder worden onderzocht.'

Hij speelde al 108 wedstrijden voor de Italiaanse club waarin hij negen keer kon scoren en 13 assists gaf. Ook op de Afrika Cup maakte hij heel wat minuten bij Ivoorkust, al kwam hij in de finale niet van de bank.