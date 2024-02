🎥 De Ideale Wereld gaat los op mogelijke overname Oostende door PSG-eigenaars, KV Oostende reageert héél gevat

Het investeringsfonds QSI - dat ook eigenaar is van Paris Saint-Germain - heeft grote plannen. Daarbij zou ook KV Oostende mogelijk worden overgenomen in het nieuwe businessmodel. Dat zou een interessante optie kunnen zijn voor het noodlijdende Oostende.

Qatar Sports Investments (QSI) is eigenaar van PSG, maar wil met een nieuw businessmodel ook andere ploegen gaan overnemen om zo in elk land iets in de pap te brokkelen te hebben. Volgens Het Laatste Nieuws kwam daarbij ook KV Oostende in the picture.

QSI kijkt ook nog naar andere clubs, maar voor het noodlijdende KV Oostende zou de deal met PSG een oplossing kunnen bieden of zijn voor de financiële problemen die er momenteel heersen. De Kustboys staan ondertussen niet meer in de gevarenzone van de Challenger Pro League, maar moeten blijven opletten.

De Ideale Wereld maakte dan weer een hilarisch filmpje over de mogelijke overname. Het lanceerde een persconferentie over de zaak. "Er zijn veel gelijkenissen tussen beide ploegen, we wonnen allebei nog nooit de Champions League", klonk het onder meer.

De ironie is groot. Zeker als het gaat over de materiaalman, die ook aanwezig is op de fake persconferentie. En je moet het KV Oostende geven, want die reageerden op de post en konden er ferm om lachen - al werd hun team flink door de mangel gehaald: "Ja moja, de Haaland van Hullehem kan wel niet zomaar onze materiaalman Lucsje vervangen hoor!"