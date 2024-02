Het is het Refereeing Departement menens, maar CEO van voetbalbond ziet nog altijd probleem

Het Professional Refereeing Department heeft een nieuwe baas. Er komt ook nog een nieuwe technisch directeur, maar het grote probleem blijft de VAR.

Herbert Fandel is bij de Belgische voetbalbond aan de kant geschoven als hoofd van het Departement Arbitrage. In zijn plaats is Peter Willems aangesteld.

Die wissel was één van de belangrijkste items voor Piet Vandendriessche, de nieuwe CEO van de voetbalbond. Maar er is nog meer. Ook Bertrand Layec moet schuiven.

De technisch directeur van het Professional Refereeing Department moet aan het einde van het seizoen ook vertrekken. “Het is aan Peter Willems om iemand te vinden met de technische capaciteiten van Layec”, aldus Vandendriessche bij Sporza.

“We willen de scheidsrechters voldoende ondersteunen en ook werken aan de instroom van nieuwe scheidsrechters. We moeten in België ook de lat hoog leggen: we hebben nu te weinig topscheidsrechters die op Europees niveau kunnen fluiten.”

VAR blijft een groot probleem

De grootste struikelblok in het hele verhaal blijft echter de VAR. Daar is nog altijd veel ruimte voor verbetering. “Maar laten we niet vergeten dat de technologie relatief jong is. Ook in andere landen worden af en toe minder goede beslissingen genomen. We zijn zeker niet alleen in Europa."

Al moet er niet naar andere landen gekeken worden, maar wel naar wat er hier in België gebeurt. “Ik heb er vertrouwen in dat we met deze investeringen zullen bereiken in de toekomst. Toch is het geen exacte wetenschap, af en toe zal er nog discussie zijn.”