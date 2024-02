PSG heeft géén vrij spel: 'Daarom wordt het veel lastiger dan verwacht voor investeerders om KVO in handen te krijgen'

KV Oostende is naarstig op zoek naar een nieuwe eigenaar. PSG toont interesse om de noodlijdende traditieclub te kopen. Al zal het hoogste bod niet noodzakelijk dat van de nieuwe eigenaar zijn.

We schreven eerder al dat PSG het businessmodel wil veranderen. De Parijse grootmacht wil een voorbeeld nemen aan City Football Group. In dat opzicht kan de overname van KV Oostende het één en ander in gang zetten.

Het lijkt bovendien een gemakkelijke prooi. The Kustboys zijn op zoek naar een overnemer, de schuldenberg van KV Oostende is een zakcentje voor een partij als Qatar Sports Investment (investeringsmaatschappij achter PSG, nvdr.) en ook een hoogste bod uitbrengen lijkt allesbehalve een probleem.

© photonews

Alleen... De hoogste bieder wordt niet noodzakelijk ook de nieuwe eigenaar. Dat weet Het Laatste Nieuws. Zo'n commerciële overdracht is dan wel logisch bij een conventionele verkoop, maar Oostende zit in een ander straatje. Paul Conway (voormalige eigenaar, nvdr.) is namelijk uit de club gezet door wanbeheer.

Wie wordt de nieuwe eigenaar van KV Oostende?

De Brugse ondernemingsrechtbank stelde een voorlopige bewindvoerder aan, terwijl ook het Oostendse stadsbestuur zich met de zaken wil bemoeien. KVO zal dus in handen vallen van een partij met een aantrekkelijk totaalproject voor club, jeugd én communitywerking. Niet in handen van de rijkste partij.