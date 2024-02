Vincent Mannaert verrast in Spaanse media en praat over mogelijke terugkeer van aanvaller naar Club Brugge

Roman Yaremchuk wordt momenteel door Club Brugge verhuurd aan Valencia CF. Na een stroeve start in Spanje lijkt de aanvaller eindelijk zijn kwaliteiten te hebben teruggevonden. En dat heeft ook Vincent Mannaert gezien.

Valencia CF huurt Roman Yaremchuk van Club Brugge zonder aankoopoptie. Ook in De Appelsienenstad had de Oekraïener een valse start, maar inmiddels toont hij zijn kwaliteiten van weleer. Meer zelfs: Marca weet dat Valencia hem definitief naar La Liga wil halen.

En dus zal er moeten gesproken worden met Club Brugge. De West-Vlamingen betaalden in 2022 maar liefst zeventien miljoen euro aan aan SL Benfica voor de recordaankoop. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op amper drie miljoen euro. Een definitieve transfer zadelt blauw-zwart met een financiële kater op.

"We hebben nog steeds veel aandacht voor Yaremchuk en volgen zijn prestaties bij Valencia op de voet", aldus Vincent Mannaert. "Ik weet dus dat zijn evolutie van de laatste weken bij Valencia goed is. Al wisten we bij Club Brugge natuurlijk ook dat Yaremchuk veel meer in zijn mars heeft dan wat hij tot nu toe heeft laten zien."

Keert Yaremchuk volgend seizoen terug bij Club Brugge?

Door het aangekondigde vertrek van Igor Thiago moet ook Club Brugge op zoek naar een nieuwe aanvaller. "Nu wil ik nog niet over de toekomst praten", doet de algemeen manager van Club Brugge de deur voor een terugkeer van Yaremchuk niet dicht. "Binnen een tweetal maanden moet iedereen weten wat de plannen zijn."