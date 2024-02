Brian Riemer spreekt klare taal over afwezigheid van Thiago bij Club Brugge

Zondag trekt RSC Anderlecht naar Club Brugge. Bij blauwzwart ontbreekt goalgetter Igor Thiago door een schorsing.

RSC Anderlecht is al zeker van een plekje in de Champions’ Play-Offs, maar in deze titelstrijd zou elk punt wel eens belangrijk kunnen zijn. Winnen in het Jan Breydelstadion is dan ook bijna van moeten voor paarswit.

Begin deze week was overal te horen dat RSC Anderlecht misschien wel pech heeft dat Igor Thiago van Club Brugge voor deze topper geschorst is, omdat zijn vervanger Jutgla wellicht veel moeilijker uit de match te houden is door de Anderlechtverdedigers.

Brian Riemer wil niet veel woorden vuilmaken aan zijn tegenstander. “Op zich verandert dat niet veel voor onze tactiek”, vertelt Riemer op zijn persconferentie, geciteerd door Het Nieuwsblad. “Een speler die wegvalt zal geen wereld van verschil maken en zijn vervanger Jutgla vind ik ook heel goed.”

RSC Anderlecht zal op Club Brugge op de counter spelen

Al kan Riemer ook niet anders dan akkoord gaan met het volgende. “Door de fysieke impact van Thiago kon Brugge met hem makkelijker van onder de druk uit voetballen, maar Jutgla heeft dan weer andere kwaliteiten waarvoor we op onze hoede zullen zijn. Maar nogmaals, we gaan naar Brugge om te winnen.”

Riemer geeft nog mee dat hij zijn ploeg bij momenten zal moeten terugtrekken, maar dat er ook kansen zullen komen om het spel in handen te nemen of te counteren. “We bewezen al dat we kunnen scoren vanuit open spel, maar ook vanop de tegenaanval. Het is een voordeel op verschillende manieren te kunnen handelen.”