Philippe Albert zegt waarom schorsing van Thiago geen goed nieuws is voor... Anderlecht

Igor Thiago werd tegen Cercle Brugge uitgesloten met een rode kaart. Maar dat zou wel eens geen goed nieuws kunnen zijn voor RSC Anderlecht.

Club Brugge zag zijn topspits tegen Cercle Brugge uitgesloten worden met een rode kaart. Daardoor kan Igor Thiago volgende weekend zondag niet meespelen in de topper tegen RSC Anderlecht?

Maar is dat wel zo’n goed nieuws voor paarswit? Philippe Albert denkt alvast van niet, zo laat hij weten in een interview met de Waalse krant La Capitale.

“Anderlecht heeft niet veel baat bij zijn schorsing. Het fysieke profiel van de Braziliaan past veel beter bij de stijl van Debast en Vertonghen dan een frivole figuur als Jutgla”, is de analist heel erg duidelijk.

Start van wedstrijd niet missen

Voor Albert is het beter dat Anderlecht wint van Club Brugge, zodat ze de nodige druk kunnen houden op competitieleider Union SG. Al moet paarswit dan wel opletten wat ze doen.

“Om de spanning zolang mogelijk in de competitie te houden mag Anderlecht het niet meer verpesten in het begin van de wedstrijd”, gaat Albert verder. “Tegen STVV lukte het nog omdat recht te zetten, maar in de Champions’ Play-Offs zal dat niet meer gaan.”