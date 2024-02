KRC Genk-coach Wouter Vrancken laat zich uit over transfer van Joseph Paintsil: "Dat lag voor een stuk bij hemzelf"

Joseph Paintsil maakte onlangs de overstap van KRC Genk naar het Amerikaanse LA Galaxy. Dit na een transfersoap die lang heeft geduurd.

Joseph Paintsil reisde even geleden naar LA Galaxy om op verkenning te gaan. Deze week maakte KRC Genk het nieuws bekend dat de Ghanees getekend had bij de MLS-club.

Paintsil werd voor 8,5 miljoen euro weggeplukt bij de Limburgse club. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt op zo'n 11 miljoen euro geschat. Hij tekende in Amerika een contract tot eind 2027.

Wouter Vrancken zag de winger liever niet vertrekken, maar weet ook dat Paintsil het moeilijk had in zijn laatste paar maanden in België. De speler haalde na zijn laatste wedstrijd voor Genk hard uit naar de arbitrage. Bovendien was hij lang niet zo beslissend als het jaar voordien voor zijn club.

"Het heeft lang gespeeld, maar ik denk niet dat dat de grote reden was waarom hij minder was dan vorig jaar", vertelde Wouter Vrancken bij Het Laatste Nieuws. "Toch had hij nog altijd goeie statistieken en gaf hij alles. Onze samenwerking was zeer goed en ik verwijt hem niks. Ik hoop dat hij het spelplezier terugvindt in de VS. Dat was hij in België wat verloren. Deels snapte ik dat, anderzijds lag dat voor een stuk bij hemzelf."