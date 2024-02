Ronny Deila geeft toe dat hij vorig weekend misschien wel in de fout ging

Club Brugge geeft zondag RSC Anderlecht partij. Coach Ronny Deila kreeg alvast een en ander goed nieuws in aanloop naar dit weekend.

Ronny Deila recupereert voor de topper tegen RSC Anderlecht Vetlesen en ook Zinckernagel zit in de selectie. Vetlesen traint met alles mee, maar van Zinckernagel is nog niet zeker dat hij kan spelen, zo liet de Noorse trainer van Club Brugge weten op zijn persconferentie.

De spelerskern van Club Brugge is zo goed als volledig fit, maar Deila mist wel zijn goalgetter Thiago voor de topwedstrijd. De transferbeslommeringen wogen zwaar door op het functioneren van de Braziliaan.

“Achteraf zou je je afvragen of het wel verstandig was om hem op te stellen. Ach, we hebben het gedaan en het is nu zo. Mogelijk doet het vrije weekend hem goed om volledig opgeladen te zijn voor de bekermatch tegen Union”, zegt Deila aan Het Nieuwsblad.

Club Brugge kan geen puntenverlies meer veroorloven

Beide ploegen zullen zondag ongetwijfeld aan elkaar gewaagd zijn, maar eigenlijk kan zowel Club Brugge als RSC Anderlecht niet tevreden zijn met een punt. Er moet dan ook voluit gespeeld worden voor de overwinning.

“De top zes in de Jupiler Pro League zit zo kort bij elkaar. Het wordt een zware wedstrijd: Anderlecht heeft een goede ploeg met spelers die ervaring koppelen aan techniek”, gaat Deila verder.

Deila blijft echter verder kijken dan enkel het klassement van zijn ploeg. “We zijn momenteel gewoon heel goed. En thuis kunnen we altijd dat tikkeltje meer. Er is vertrouwen in het team en we hebben er enorm veel zin in.”