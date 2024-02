De Cuyper vertelt wat Club op dit moment hard mist en hoe diep de afkeer voor Anderlecht zit

Maxim De Cuyper was als kleine jongen grote fan van Anderlecht. Hij blikt op eigenzinnige wijze vooruit op de topper van zondag.

Maxim De Cuyper keerde afgelopen zomer na een uitleenbeurt aan Westerlo terug bij Club Brugge. Hij draait een goed seizoen en krijgt heel wat speelminuten van Ronny Deila.

“Toen ik terugkeerde, had ik nooit gedacht dat ik zoveel zou spelen. Alleen... Liever had ik een gemiddeld seizoen gekend, met betere resultaten voor de ploeg. Het is gewoon 'klote' dat we zoveel punten laten liggen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De Cuyper was in het verleden een grote fan van Jonathan Blondel en hij voelt heel goed dat blauwzwart op dit moment zo’n type mist.

Afkeer voor Anderlecht zit heel diep bij Maxim De Cuyper

“Zeker, dat is tegen Cercle nog maar eens gebleken. Echt een klootzak op het veld. Die er niet om maalt om een kaart meer of minder te pakken. Je kan niemand iets verwijten, want de jongens hier zitten zo niet ineen. Maar zo'n Blondel zou wel van pas komen, ja.”

De match tegen Anderlecht van zondag wordt iets bijzonders voor De Cuyper. Hij herinnert zich nog heel goed hoe hij vroeger als kleine jongen wakker werd en naar de match gaan hetzelfde betekende als naar een pretpark mogen trekken.

De afkeer voor Anderlecht zit bijzonder diep. “Het is moeilijk uit te leggen. Je krijgt dat mee als kind en dat zit erin gebakken. Ooit kreeg ik eens paarse verf van de leraar. Ik weigerde ermee te schilderen. Dus het gaat heel ver”, besluit De Cuyper.