Westerlo stelt zijn bedenkingen bij terugkeer van Maxim De Cuyper naar Club Brugge

Maxim De Cuyper zal volgend seizoen niet bij Westerlo spelen. Hij keert terug naar zijn moederclub Club Brugge.

Maxim De Cuyper zal volgend seizoen opnieuw voor Club Brugge spelen. Hij werd de voorbije twee seizoenen uitgeleend aan Westerlo. Eerst in 1B, de huidige Challenger Pro League, daarna in de Jupiler Pro League.

Hasan Cetinkaya, de vice-voorzitter van Westerlo, had gehoopt dat Maxim De Cuyper nog een extra seizoen in Westerlo zou blijven, maar daar gaat Club Brugge niet op in. Ze wilden hem zelfs al in januari terughalen, maar na overleg tussen de speler en Vincent Mannaert bleef hij in Westerlo.

Cetinkaya heeft zijn bedenkingen bij de zet van Club Brugge. Hij denkt vooral aan de speelminuten van De Cuyper. “Ik hoop dat hij daar zijn kans zal krijgen, want ik ben ervan overtuigd dat hij op termijn één van de sleutelspelers van de nationale ploeg kan worden. Dan moet hij wel blijven spelen en zichzelf ontwikkelen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.