Stunttransfer ging door foutje niet door: Mbokani was vorige week op weg naar België

Dieumerci Mbokani speelt op dit moment in Armenië bij FC Noah. Maar blijkbaar was hij vorige week op weg naar een Belgische club.

Volgens trainer Wim De Decker van SK Beveren had de club een overeenkomst met wie hij “beste spits van de reeks van vorig seizoen” noemt. Alleen, een juridisch probleem zorgde ervoor dat de stunttransfer niet doorging. “Blijkbaar was het huiswerk dan toch niet goed gemaakt”, vertelt trainer Wim De Decker aan Het Nieuwsblad.

Beveren zag deze week spits Yousef Salech vertrekken, iets waar De Decker zich helemaal niet kon in vinden, tot er de juiste afspraken werden gemaakt.

Mbokani niet naar SK Beveren

“Er was afgesproken dat hij mocht vertrekken als er een vervanger werd aangetrokken. Er was een overeenkomst met de beste spits van de reeks van vorig seizoen (lees: Dieumerci Mbokani, red.). Zijn valiezen stonden gepakt, maar blijkbaar was het huiswerk dan toch niet goed gemaakt, want door omstandigheden kon de transfer niet doorgaan.”

De krant meldt nog dat het zou gaan om het contract van Mbokani bij zijn Armeense ploeg dat te laat werd opgezegd, maar in ieder geval speelt onze landgenoot niet opnieuw in de Challenger Pro League. De liefde tussen SK Beveren en Mbokani is dus duidelijk nog niet verdwenen.