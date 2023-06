Drie spelers met grote vraagtekens bij SK Beveren: "Jammer dat we niet promoveerden"

Maandag was het ook bij SK Beveren de eerste training. Er zijn nog enkele knopen door te hakken binnen de spelerskern.

Sportief directeur Tom Van den Abeele zit nog met een reeks vraagtekens bij de samenstelling van de ploeg. Een opvallende afwezige was Lucas Ribeiro Costa.

“Hij heeft zijn zinnen op een transfer gezet”, klinkt het. “Alle jongens die zich vorig seizoen in de kijker hebben gespeeld, kunnen rekenen op interesse. Dat is flaterend voor hen én voor de club.”

Wel aanwezig, maar ook een groot vraagteken is Thierno Barry. Hij wordt uit vele hoeken benaderd voor een transfer en werd al genoemd als mogelijke versterking van Anderlecht.

“Er is veel interesse, zowel uit binnen- als buitenland”, vervolgt Van den Abbeele. “Of we hem kunnen houden, hangt af van de biedingen. Als een ploeg tegemoetkomt aan onze vraagprijs, is de kans klein dat hij blijft. Hij wil de volgende stap in zijn carrière zetten. Jammer dat we niet gepromoveerd zijn, dan kon hij die hier zetten.”

Tot slot is er ook nog Dieumerci Mbokani die vorig seizoen geregeld eens de meubelen van SK Beveren wist te redden in de Challenger Pro League. “Met Mbokani houden we contact, maar hij is momenteel geen prioriteit.”