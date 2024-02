Wesley Sonck is duidelijk over geweldenaar in JPL: "Als er eentje is die deze zomer vertrekt, is hij het toch? Kan niet dat heel Europa dat niet ziet?"

Union SG speelde ook op bezoek bij Eintracht Frankfurt opnieuw een weergaloze partij voetbal. De leider in de competitie doet zo nog steeds op drie fronten mee. Cameron Puertas was opnieuw dé uitblinker.

Cameron Puertas leeft op een wolk de voorbije maanden. Eindelijk is hij dé bepalende speler bij Union SG, met acht goals en achttien assists over alle competities heen heeft de 25-jarige Spanjaard ook zijn statistieken mee.

Tegen Frankfurt speelde de spelmaker opnieuw een briljante wedstrijd. Dat zagen ook de analisten, die met open mond zaten te kijken. En dus is de vraag hoelang de speler nog in de Belgische competitie zal blijven. Puertas heeft nog een contract tot 2025, al is er nog een cluboptie om hem tot 2026 te houden in Brussel.

Puertas speelde Frankfurt op een hoopje volgens Wesley Sonck

"Als er eentje is die zeker gaat vertrekken aan het einde van dit seizoen, dan is het toch Puertas? Dat kan toch niet zijn dat heel Europa dat niet ziet?", vroeg Wesley Sonck het zich bij Sporza luidop af in de analyse na de wedstrijd tegen Frankfurt.

"Ik blijf het zeggen dat Geraerts mij continu zei dat het afwachten was tot hij ging spelen. Hij is echt onwaarschijnlijk die kerel. Maar goed: het is typisch aan Union SG. Kijk naar Boniface vorig jaar die he took Europees deed tegen Leverkusen. Hij speelt ze op een hoopje."