Manchester City-coach Pep Guardiola heeft er genoeg van: "Het is te veel, absoluut te veel"

Manchester City kon zaterdag met 0-1 winnen van Bournemouth. Eén doelpunt van Phil Foden was voldoende om de drie punten mee naar huis te nemen.

Manchester City-coach Pep Guardiola was tevreden over de prestatie van zijn ploeg, maar had flinke kritiek op de kalender. Hij vindt dat zijn ploeg te veel wedstrijden moet spelen.

Met competitie in het weekend en Champions League, FA Cup, ... doorheen de week wordt het moeilijk. "Hartelijk dank voor het schema. Mensen zeggen dan: ‘Ze verdienen toch genoeg geld’. Maar het is te veel, absoluut te veel", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Maar goed... Het is nu zo. ‘The business’ moet doorgaan. Maar ik hou van mijn spelers. Het zijn supermannen. Ze spelen elke drie dagen. We spelen meer matchen dan alle andere ploegen. Onze fans moeten heel trots zijn op de jongens", besluit Guardiola.

Kevin De Bruyne en Jérémy Doky moesten op de bank starten, maar mochten beide wel invallen. Door de overwinning staan de Citizens momenteel tweede in het klassement, met één punt minder dan Liverpool.