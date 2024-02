Albert laat weer van zich horen en uit zijn twijfel in twee zaken van Club Brugge

Club Brugge verloor zondag van RSC Anderlecht. Analist Philippe Albert spaart zijn kritiek op blauwzwart niet.

Brian Riemer had aangekondigd dat hij naar Brugge trok om te winnen en deed dat ook. Voor analist Philippe Albert pakte RSC Anderlecht een meer dan verdiende zege in het Jan Breydelstadion, zo klonk het in La Capitale.

De organisatie stond op punt en drie punten in Brugge zorgen ervoor dat RSC Anderlecht nog de enige uitdager is van Union SG in de titelstrijd binnen de Jupiler Pro League. Een achterstand van 20 punten is zelfs na de halvering onbegonnen werk.

Albert spaart zijn kritiek op Club Brugge alvast niet. “De waarde van sommige spelers van Club Brugge wordt overschat”, vertelt hij aan de Waalse krant. “Nusa, als je zijn wedstrijd ziet, het is moeilijk te geloven dat hij voor meer dan 30 miljoen euro verkocht zal worden.

Top zes onzeker voor Club Brugge

Skov Olsen daarentegen heeft volgens de Waalse analist al veel bewezen, maar hij was tegen RSC Anderlecht onherkenbaar. Volgens Albert ontbreekt bij Club Brugge gewoon de wil om er iets van te maken.

Voor Albert maakte het publiek ook geen fout door niet te applaudisseren voor de spelers van Club Brugge toen die op hen afkwamen. “Jarenlang was Brugge thuis een pletwals. Dat is nu niet meer het geval.”

Zelfs deelnemen aan play-off 1 zou nog in gevaar kunnen komen, maar Albert kan zich niet voorstellen dat blauwzwart er niet bij zou zijn.