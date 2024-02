JPL-topper bewijst dat het snel kan keren: half jaar geleden nog naar de B-kern gestuurd, nu aanbiedingen boven de tien miljoen euro en onmisbaar

Een aantal maanden geleden leek zijn toekomst in België aan een zijden draadje te hangen, maar ondertussen ziet de wereld er helemaal anders. En dus lijkt the sky stilaan the limit. Of hoe het heel snel kan keren in het voetbal. Met recht en reden?

Matias Galarza kwam in de zomer van 2022 voor om en bij de zes miljoen euro over van de Argentinos Juniors. Hij ondertekende toen een contract voor vier seizoenen, waardoor hij nog tot de zomer van 2026 onder zeil ligt bij de Limburgers. Hij had toen een marktwaarde volgens Transfermarkt van om en bij de drie miljoen euro. Die waarde zakte afgelopen zomer naar één miljoen euro, maar staat ondertussen alweer op een recordhoogte van liefst vijf miljoen euro. Vorig seizoen 72 speelminuten, nu meer dan 2000 voor Matias Galarza In zijn eerste jaar kwam hij niet verder dan acht invalbeurten in de Jupiler Pro League, waarin hij 72 speelminuten verzamelde. In de winter had hij een hamstingblessure opgelopen, tot twee keer toe werd hij ook disciplinair geschorst. Galarza maakte wel wat minuten bij de B-kern van de Limburgers, maar die leken hem afgelopen zomer toch liever kwijt dan rijk te zijn. Maar zie: het kan verkeren, zei ook Bredero ooit al. Ondertussen is hij een sterkhouder geworden op het middenveld. © photonews Dit seizoen speelde hij al liefst 34 wedstrijden over alle competities heen en zit hij al aan meer dan 2000 speelminuten. Hij toonde zelfs bij blessures heel wat meer karakter dan vorig jaar, omdat hij koste wat het kost wilde spelen. Tot het verbijten van de pijn aan toe zelfs! De speler zelf toonde zich een paar maanden geleden bijzonder tevreden met de speelminuten en gaf aan dat hij ervan droomde om een grote carrière te maken in Europa. "Daar droomt elke Zuid-Amerikaanse speler van", klonk het. "Vooral in mijn hoofd gaat het nu beter." Genk legt aanbiedingen van tien miljoen euro en meer naast zich neer Het toont zich, al zijn de statistieken (1 goal, 1 assist) op zich niet indrukwekkend. Toch is hij een erg belangrijke pion in het radarwerk van Genk. Het gaat zelfs zover dat de club hem absoluut niet wil laten vertrekken. Vanuit de MLS en vanuit Zuid-Amerika kwamen er nochtans al aanbiedingen van boven de tien miljoen euro binnen de voorbije week. Genk zou daar echter niet van willen weten en volop blijven geloven in een toekomst met de 21-jarige Argentijn.