Hoe Jan Vertonghen het samenhorigheidsgevoel bij Anderlecht op een leuke manier nog versterkt heeft

De laatste rechte lijn naar het begin van de Play-offs is ingezet en alles zal gegeven moeten worden nu er nog maar drie speeldagen te gaan zijn. Bij Anderlecht heeft Jan Vertonghen de oplossing gevonden.

Anderlecht is in topvorm met het oog op de Champions Playoffs. En het succes is dit seizoen aanwezig, met vier opeenvolgende overwinningen in de competitie tegen Gent, Charleroi, STVV en Club Brugge (afgelopen zondag).

Vertonghen organiseert een curlingevenement voor Anderlecht

De teamgeest lijkt meer dan ooit goed te zitten. Volgens La Dernière Heure heeft Jan Vertonghen het voortouw genomen om een moment met alleen de spelers te organiseren zonder stafleden.

De aanvoerder van paars-wit nodigde alle spelers uit om twee weken geleden naar de curlingbaan in Zemst, nabij Mechelen, te gaan voor een middagje curling.

De krant voegt eraan toe dat Vertonghen zijn team een specifieke instructie had gegeven: geen foto's of video's op sociale media plaatsen om dit evenement te laten zien.

Het lijkt erop dat deze mini-teambuilding heeft gewerkt gezien de recente resultaten. Nu kan Anderlecht zijn winstreeks uitbreiden. De laatste wedstrijden van de reguliere competitie zijn tegen KAS Eupen, RWDM en KV Kortrijk.