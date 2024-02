Speelt Kevin De Bruyne straks naast Cristiano Ronaldo? Pep Guardiola laat zich uit over transfergeruchten en heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivel

Kevin De Bruyne is onlangs in verband gebracht met geruchten over een vertrek naar Saoedi-Arabië. Club uit de Saoedische competitie zouden bereid zijn om flink wat geld neer te leggen om de Rode Duivel aan te trekken.

Kevin De Bruyne heeft nog iets meer dan een jaar voor zijn contract bij Manchester City afloopt. Volgens de laatste informatie zou er daadwerkelijke een bod uit Saoedi-Arabië zijn gekomen. De Rode Duivel zou er tot wel 70 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. Tijdens een persconferentie werd City-coach Pep Guardiola gevraagd naar de concrete interesse uit Saoedi-Arabië. "De interesse van de Saoedi’s voor Kevin? Da’s een vraag voor hem. Ik zou heel graag willen dat hij blijft", stelt hij volgens Het Laatste Nieuws. Guardiola is wel op de hoogte van de verhalen. "Ik heb de geruchten ook gelezen, maar weet niet of er een effectief voorstel op tafel ligt. Ik weet zelfs niet of de Saoedi’s hem er graag bij willen." Hij heeft nog een duidelijke boodschap voor KDB. "Ik zou graag hebben dat hij hier tot het eind van zijn carrière blijft, maar dat is zijn beslissing." Meer specifiek zou Al-Nassr De Bruyne naast Cristiano Ronaldo willen zetten. Ook Al-Qadsiah, een ploeg uit de tweede klasse, wil bij een eventuele promotie de Rode Duivel overnemen.