Union SG-coach Alexander Blessin legt druk bij Club Brugge voor belangrijk bekerduel en doet opvallende uitspraak

Woensdag neemt Union SG het tegen Club Brugge op in de Croky Cup. De Brusselaars hebben nog wat recht te zetten na de 2-1 nederlaag op het veld van blauw-zwart.

Union-coach Alexander Blessin weet dat het een heel belangrijke wedstrijd is voor zijn groep. Sinds 1914 bereikte de club de bekerfinale niet meer. "We hebben genoeg kwaliteit om dat te doen", vertelde Blessin volgens Het Nieuwsblad. "Het is altijd leuk als je geschiedenis kan schrijven. 1914 is lang geleden hè."

Het leeft ook wel in de groep, geeft de coach aan. "We willen echt naar die finale. Fysiek zit het nog steeds goed met dank aan het vele roteren en aan onze physical coaches. Mentaal heeft iedereen er ook zin in. We zijn hypergemotiveerd. Christian Burgess zei het vandaag nog in de groep: het gebeurt niet vaak in je carrière dat je een finale kan bereiken. Zulke wedstrijden zijn fantastisch."

Blessin legt de druk bij zijn tegenstander. Hij vertelt daar eigenlijk ook mee dat ze Club Brugge niet als titelconcurrent zien, toch een opvallende uitspraak. "Als we eerlijk zijn, is de beker voor Club Brugge de enige kans op een prijs dit seizoen. Oké, de Conference League kan misschien ook, maar de beker is toch een grotere kans."