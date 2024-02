Union SG-coach Alexander Blessin spreekt Christian Burgess aan over 'boerenfoto' op sociale media: "Jij post iets, en ik mag het gaan uitleggen!"

Woensdag neemt Union SG het in de terugronde van de beker op tegen Club Brugge. De Brusselaars moeten een 2-1 nederlaag van de heenwedstrijd proberen weg te spelen in eigen huis.

Het belooft een leuke wedstrijd te worden woensdag. Union heeft nog wat goed te maken na de verloren heenwedstrijd en mag dat voor eigen publiek gaan proberen.

Union SG-verdediger Christian Burgess daagde de Brugse supporters al een beetje uit op Instagram. Hij plaatste een foto van de boerenprotesten waar hij bij schreef: "De Brugse fans zijn al vroeg in Brussel gearriveerd."

Coach Alexander Blessin werd op zijn persconferentie hiernaar gevraagd. Hij ontweek het onderwerp een beetje. "Christian is a special one. Hij is belangrijk voor ons. Meer kan ik er niet over zeggen. We hebben respect voor Club Brugge. Ze hebben het wat lastig in de competitie, maar de beker en de Conference League zijn er nog voor hen. Tegen Brugge spelen, is altijd moeilijk", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

Volgens Het Laatste Nieuws had Burgess zelf niet veel zin in een interview. "Ik heb een afspraak", zei de verdediger terwijl hij snel al glimlachend wegwandelde. Blessin riep hem nog achterna: "Jij post een foto, en ik mag het uitleggen!"