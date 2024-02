🎥 Eden Hazard is wel héél duidelijk wanneer er gevraagd wordt wie de beste speler aller tijden is

Eden Hazard stopte een tijdje geleden als profvoetballer. Momenteel leeft hij zich uit naast het veld en heeft hij meer tijd voor zijn familie.

Eden Hazard besloot in oktober 2023 om te stoppen als profvoetballer. Hij sloot zijn carrière af bij Real Madrid waar hij nooit echt indruk kon maken en veel blessureleed onderging.

Hij gaf in interviews nadien al aan dat hij liever gewoon wat meer tijd had voor vrienden en familie, dan alles op te geven voor het voetbal. Toch is hij af en toe nog op een voetbalveld te zien.

Zo speelde hij een benefietwedstrijd in Qatar afgelopen week. Na afloop deed 'Goal' een korte vragenronde met de ex-Rode Duivel. Het ging om welke speler hij de beste vond. Hij moest steeds tussen twee kiezen, maar het bleek al snel dat er eentje zijn absolute favoriet is... Zinedine Zidane zal voor Hazard altijd de beste spelers zijn.