🎥 Ongelooflijke Kevin De Bruyne bedient Erling Haaland vier keer, die er vijf maakt in doelpuntenkermis met Manchester City

Manchester City heeft dinsdagavond ruim gewonnen van Luton Town in de FA Cup. Het werd 2-6 nadat Kevin De Bruyne en Erling Haaland alles kapot speelden.

Manchester City heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. Na drie minuten stond het al 0-1 wanneer Haaland voor de eerste keer, via De Bruyne, kan scoren.

Voor de rust kon de Noorse spits er nog eens twee scoren op aangeven van De Bruyne. Zo had hij zijn hattrick al na 40 minuten spelen beet. Clark zorgde voor de 1-3 tussenstand bij de rust.

Clark had 2-3 gemaakt kort na rust, maar Luton Town wist geen raad met het Belgisch-Noorse duo. Nog voor het uur maakte Haaland zijn vierde en vijfde van de avond. Die vierde alweer op aangeven van Rode Duivel De Bruyne. Kovacic besliste de eindstand en maakte er 2-6 van.

First class movement in the box 🙌@ErlingHaaland bags an early goal for @ManCity ⚡️#EmiratesFACup pic.twitter.com/tvrtzy4GGF — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024

You just can't stop @ErlingHaaland in these kinds of areas 💪



The Norwegian is running riot for @ManCity 🇳🇴#EmiratesFACup pic.twitter.com/yhIzLz229j — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024