59-jarige scheidsrechter het ziekenhuis ingeslagen tijdens derby op amateurniveau: "Ik was op voorhand gewaarschuwd"

Scheidsrechters hebben het niet altijd gemakkelijk. Ook niet in de lagere reeksen. Afgelopen weekend werd een scheids uit Lanaken zelfs het ziekenhuis in geslagen door een speler.

Albert Thans mocht de amateurderby tussen Centrum Boys en Sanderbout fluiten in Sittard. Hij kreeg plots een slag tegen het hoofd van een van de spelers. De scheidsrechter moest per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd worden.

"Het was een pittige wedstrijd waarin ik enkele kaarten heb uitgedeeld", vertelde de scheidsrechter in kwestie bij Het Nieuwsblad. "Na afloop liep ik richting de dug-outs het veld af, toen iemand me van achter plotseling hard tegen de zijkant van mijn slaap sloeg. Ik was meteen buiten westen. Ik heb begrepen dat spelers van Centrum Boys hem meteen hebben vastgepakt."

Ref Albert Thans heeft toch nog flink wat last van de klap. "Ze maakten zich zorgen over de uitval in mijn linkerbeen en -arm, en over mijn spraakgebrek. In het ziekenhuis is een hersenscan gemaakt. Na een uur of vijf mocht ik naar huis met de opmerking dat ik voor controle zou moeten terugkeren als de klachten aanhielden. Dat is helaas het geval."

"Ik zal hierdoor niet stoppen", gaat hij strijdlustig verder bij de krant. "Maar ik ga nooit meer fluiten bij een van die twee clubs. Ook al ben ik keurig ontvangen door Centrum Boys, daar was niets mis mee. Ik was van tevoren gewaarschuwd door collega’s: doe het nou niet."

"Ik vond het best een eer dat ik een wedstrijd kreeg waar de nodige spanning op stond en wilde deze clubs, die geen beste naam hebben in het amateurvoetbal, een eerlijke kans geven. En dan gebeurt zoiets. Ik heb een zwarte lijst met verenigingen waar ze me nooit meer zullen zien. Daar staan Centrum Boys en Sanderbout nu ook op", besluit Albert Thans.