Beerschot, Deinze, Dender, Lommel, Zulte Waregem, Beveren, ...: alles op een zakdoek en dat zorgt in alle gelederen voor stress

Terwijl in de Jupiler Pro League het verschil tussen leider Union SG, Anderlecht en de rest enorm is, is het in de Challenger Pro League hyperspannend. Met nog zeven speeldagen voor de boeg kunnen er nog acht ploegen kampioen worden.

Patro Eisden was de enige ploeg uit de top-8 dat afgelopen weekend zijn wedstrijd won. Daardoor blijft het ook na deze speeldag hyperspannend aan de top van de rangschikking in de Challenger Pro League. Aangezien de nummers 9 (Anderlecht B), 10 (Genk B) en 11 (Club Brugge B) niet mogen promoveren is het wel duidelijk dat het vermoedelijk tussen de top-8 zal gaan, al is het voor Francs Borains op papier nog mogelijk.

De kloof tussen leiders Beerschot en Deinze enerzijds en de nummers 7 en 8 Club Luik en Beveren is dan weer maar zeven punten. Met nog zeven speeldagen voor de boeg is dat dus zeker nog speelbaar. En aangezien ook het nummer twee rechtstreeks promoveert en de nummers 3 tot 6 nog een play-off spelen om misschien ook te mogen promoveren is het de komende weken nog volle gas voor alle teams.

Acht ploegen op een zakdoek in de Challenger Pro League

De top-8 speelt onderling nog heel wat duels en het is dus nog maar de vraag wie er uiteindelijk als beste zal uitkomen. Patro Eisden heeft met 11 op 15 net als Deinze op dit moment de wind wat in de zeilen, maar ook de andere ploegen blijven ambitieus natuurlijk.

Lommel is het misschien aan zijn stand en zijn budget verplicht om over te gaan, terwijl ze bij Zulte Waregem beseffen dat langer dan een jaartje in het vagevuur van de Challenger Pro League zitten niet echt wenselijk is naar die budgetten toe. Ook de supporters eisen die promotie.

En dan zijn er nog de co-leiders. Deinze is al enkele jaren zeer ambitieus, maar lijkt er nu echt wel werk van te maken. Zo zouden ze de ploeg van de ruime streek rond Gent kunnen worden, zeker als Zulte Waregem niet mee zou promoveren en Kortrijk uit 1A zou zakken.

Beerschot van zijn kant toonde met de komst van Dirk Kuyt aan dat het ook ambities heeft, al moest het dit seizoen wel de tering naar de nering zetten als het ging over het spelerspotentieel. Ook voor buitenlandse investeerders is een team op het hoogste niveau mogelijk makkelijker om spelers te slijten en/of in de etalage te zetten.