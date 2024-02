Drama in Koning Boudewijnstadion: Anderlecht Futures kloppen promotiekandidaat

In de Challenger Pro League staan op zaterdag drie pittige duels op het programma. De RSCA Futures en Dender begonnen er al aan om 16 uur. En dat leverde opnieuw een pittige verrassing op in de einduitslag.

Door het gelijkspel van Beveren tegen Deinze (2-2) op vrijdagavond kon Dender op zaterdagnamiddag een erg goede zaak doen in de stand. Bij een overwinning zouden ze voorlopig op plek drie komen, op amper twee punten van leider Deinze.

Dan moest wel gewonnen worden bij de RSCA Futures, die met 29 punten op een negende plaats kampeerden. Toch waren het de spelers van paars-wit die na de wedstrijd mochten gaan juichen, want Anderlecht won met 2-1 van Dender.

Goto en Monticelli zorgden voor belangrijke driepunter Anderlecht tegen Dender

Goto had de Brusselaars snel op voorsprong gebracht via de stip in het Koning Boudewijnstadion, waar de Futures voor de gelegenheid speelden. Hens maakte er na de rust 1-1 van namens Dender, vijf minuten voor tijd was het Monticelli die de wedstrijd in een beslissende plooi legde.

Op die manier bleef het bij een 2-1 overwinning voor Anderlecht, waardoor Dender een heel slechte zaak doet in de promotiestrijd. Zaterdagavond zijn er nog een Luikse derby en Oostende - Club NXT om naar uit te kijken.