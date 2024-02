Ex-Anderlecht-speler groeit door naar de Europese top: "Het jaar met Kompany was heel belangrijk voor mij"

Bologna-aanvaller Joshua Zirkzee gaf een uitgebreid interview aan de Nederlandse krant 'AD'. Daarin komt hij ook terug op zijn passage bij Anderlecht onder Vincent Kompany.

Zirkzee is Nederlands jeugdinternational geweest, maar kan ook kiezen voor Nigeria, het land van zijn moeder. "Nigeria is niet een land dat je kiest alleen omdat je niet voor je thuisland kunt spelen", aldus Zirkzee. "En dan is de concurrentie voor aanvallers misschien wel gelijk aan die van het Nederlandse team."

"Nigeria heeft Boniface van Leverkusen, Osimhen van Napoli en veel andere sterke aanvallers. De waarheid is dat ik nooit heb gedacht: 'Als Nederland niet komt, kies ik dan voor Nigeria.' Mijn droom is altijd het Nederlandse nationale team geweest en het Europees Kampioenschap is niet per se een kruispunt. Als ik niet wordt opgeroepen, zal ik verder kijken."

Zirkzee werd de voorbije jaren uitgeleend door Bayern München en is gegroeid door die uitleenbeurten. "Nu wil ik de bal hebben als ik speel, ik wil iets creëren. Als dingen niet goed gaan, wil ik ze snel oplossen."

"Tijdens mijn tijd bij Bayern was ik niet die speler, ik was ook onder de indruk. Misschien had ik meer in mezelf moeten geloven. Bij Bayern had ik een andere mentaliteit dan bij Bologna. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, ik was heel jong."

Na Parma kwam België op de radar. "Op dat moment ging ik naar Anderlecht met Vincent Kompany, een coach die veel aan me uitlegde. Dat jaar met hem was erg belangrijk voor mijn groei. Nu gaan dingen echt de goede kant op bij Bologna."