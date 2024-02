JPL-revelatie over mogelijke transfer naar Club Brugge: "Ik denk niet aan Club"

"Ze krijgen ons niet meer uit de top zes!" Dat was een belofte die Cercle Brugge-coach Miron Muslic maakte en waar zijn topschutter Kévin Denkey met plezier wil aan meewerken. De goalgetter is van plan zijn ploeg naar de play-off 1 te leiden en alle afleiding moet daarvoor wijken.

Denkey bewees het afgelopen weekend opnieuw tegen Eupen met twee doelpunten. Dit weekend, tegen KV Mechelen is hij wel geschorst. "Spijtig, maar het moest eens gebeuren en veel verandert er niet voor mij. Ik zal me deze week toch op dezelfde manier voorbereiden alsof ik zou spelen", klonk het.

"Anderen zullen mijn rol wel overnemen. Er zijn nog jongens bij ons die kunnen scoren. Denk maar aan Alan Minda tegen Club, waarom zou hem dat ook niet lukken tegen KV Mechelen? Maar ik ga me deze week in een andere rol nuttig proberen te maken, als een soort motivator van de groep."

Ik denk niet aan Club Brugge

Denkey werd ook al als vervanger voor de vertrekkende Igor Thiago genoemd bij Club Brugge. "Ik denk nu echt niet aan Club Brugge of een ander team. Een transfer is nu niet aan de orde. Focus op Cercle en de Champions' Play-offs; de rest is echt niet belangrijk."

Daarin wil hij zich ook nog tonen. "Alle beetjes helpen, en het is ook te belangrijk, want nu mogen we de Champions' Play-offs echt niet meer mislopen. Geloof mij, iedereen bij ons is erop gebrand om nog tien galamatchen te spelen en ons te tonen."