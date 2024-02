Moeten PSV, Frankfurt of Milan de centen bovenhalen? 'Dit gaat ervoor zorgen dat marktwaarde van Debast een pak hoger zal liggen'

Zeno Debast moet komende zomer de nodige miljoenen in het laatje brengen voor RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen kan wellicht een pak meer bijschrijven op de bankrekening dan aanvankelijk gedacht. En dat heeft een reden.

PSV en Eintracht Frankfurt zijn al langer concreet voor Zeno Debast, terwijl ook AC Milan zich heeft gemeld voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht. Dat kan VIA DEZE LINK worden nagelezen. Het prijskaartje dat in het hoofd van Jesper Fredberg zit: vijftien miljoen euro.

Of... een pak meer. Er staat deze zomer namelijk een EK op het programma. De geschiedenis leert ons dat transfers na zo'n kampioenschap vaak voor een pak meer geld worden afgehandeld. Al moet Debast - hij heeft momenteel vijf caps achter zijn naam - natuurlijk wel spelen.

"Maar waarom doen we het niet met een centraal duo met Jan Vertonghen en Debast bij de Rode Duivels?", oppert ook Peter Vandenbempt bij Sporza. "Ze spelen ondertussen al twee seizoenen samen bij Anderlecht. De automatismen zijn er al."

Wie speelt in de defensie bij de Rode Duivels?

"Bovendien heeft Debast de voorbije maanden een enorme evolutie doorgemaakt", besluit de radiostem. "Is hij minder dan de spelers die er nu staan? Ik stel voor dat Domenico Tedesco het centraal duo een test in de volgende interlandperiode. De test is het alleszins waard."