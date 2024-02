'Niet Nusa of Skov Olsen, maar deze speler is de volgende die Club Brugge héél véél miljoenen gaat opleveren'

Club Brugge verzekerde zich al van de nodige miljoenen voor Igor Thiago. Daar komen deze zomer wellicht nog mooie bedragen voor Antonio Nusa en Andreas Skov Olsen bij. Al lijkt het een andere speler te worden die de blauw-zwarte kassa eerst zal doen rinkelen.

Brentford FC betaalde 37 miljoen euro voor Igor Thiago, terwijl een bedrag in dezelfde grootorde wordt verwacht voor Antonio Nusa. Behalve The Bees zijn ook onder meer Chelsea FC, Newcastle United en Tottenham Hotspur geïnteresseerd in de Noorse aanvaller.

In het geval van The Spurs is Club Brugge tegenwoordig een héél interessante visvijver. Ook Andreas Skov Olsen staat nog steeds op de Londense transferlijst. We hoeven er geen tekening bij te maken: de blauw-zwarte penningmeester wrijft zich in de handen.

© photonews

Volgens de Engelse media is het echter een andere Club Brugge-speler die eerst de oversteek van Het Kanaal zal maken. Everton FC en Nottingham Forest zijn concreet voor Raphael Onyedika. The Toffees en The Tricky Trees zien in de middenvelder een gedroomde opvolger voor respectievelijk Amadou Onana (vertrekt komende zomer, nvdr.) en Orel Mangala (speelt ondertussen bij Olympique Lyonnais, nvdr.).

Hoeveel kost Raphael Onyedika?

Al zal zo'n transfer een prijskaartje hebben. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 22-jarige Nigeriaan op acht miljoen euro, maar voor minder dan vijftien miljoen euro is Club Brugge niet van plan om rond de tafel te gaan zitten. Het contract van Onyedika in het Jan Breydelstadion loopt nog tot medio 2027.