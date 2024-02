Thorgan Hazard geeft ongezouten mening over broer: "Eden had het echt niet nodig"

Eden Hazard, we mijmeren allemaal nog steeds als we de naam horen. Velen die vinden dat het voetbalgenie niet genoeg uit zijn carrière gehaald heeft. Broer Thorgan heeft daar een heel andere mening over en neemt zijn verdediging op zich.

Thorgan kan natuurlijk niet ontkennen dat Eden niet volledig voor het voetbal leefde. Dat gaf hij immers onlangs zelf nog toe in een podcast van ex-ploegmaat John-Obi Mikel. “Soms liet hij zichzelf gaan. Maar het is niet dat hij niet veel opofferingen heeft gedaan”, aldus Thorgan Hazard bij Eleven Sports.

“Hij heeft wel degelijk veel moeten opgeven. Ik snap hem ook volledig. In onze familie zijn we ‘bons vivants’. We zijn eenmaal zo, we zijn levensgenieters. Als we bezoek hebben, dan openen we een fles. Alcohol met mate, uiteraard, maar je geniet wel van het leven en je wil die momenten niet missen.”

In het weekend zorgde hij toch voor de zege

Eden Hazard was ook zo'n speler die zich niet moest afbeulen om de beste te zijn. “Eden had het echt niet nodig om fysiek op zijn hoogtepunt te zijn. Met de kwaliteiten en het talent dat hij had, maakte hij toch nog het verschil."

"Iedereen die met hem heeft samengespeeld, accepteerde alles wat hij uitstak, want in het weekend zorgde hij wel voor de overwinning. In een groep heb je zo’n spelers nodig."

Het is al sinds mensenheugenis zo dat sterspelers zich altijd iets meer mochten permitteren. Al zijn de mannen aan de echte top, zoals Messi en Ronaldo, daar wel obsessief mee bezig. "Ik zeg niet dat je 15 zulke mannen nodig hebt, maar één of twee is goed voor de groep."