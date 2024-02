Vandenbempt heeft raad voor Tedesco: "Die combinatie zou hij toch eens moeten proberen"

Binnen een dikke drie weken staat er nog eens een interlandperiode op het programma. De laatste oefenronde voor het EK in Duitsland. Veel veranderingen worden er niet meer verwacht, maar achteraan is er nog steeds twijfel. Peter Vandenbempt vindt dat Tedesco nog één proef moet doen.

Het voorbije jaar werd Jan Vertonghen door Tedesco steevast gekoppeld aan Wout Faes. Die speelt nog alle weken bij Leicester City, maar voor Peter Vandenbempt moet ook Zeno Debast getest worden. Die speelt al anderhalf jaar aan de zijde van Vertonghen en maakte ook grote stappen voorwaarts.

"In aanloop naar het Europees kampioenschap kan men overwegen of het de moeite waard is om het duo Vertonghen-Debast een kans te geven. Gezien de ontwikkeling van Debast in de afgelopen maanden, is dat niet minder dan wat er momenteel aan staat."

"Ze spelen immers al twee jaar samen. Het lijkt het overwegen waard om tijdens de komende interlandperiode eens te testen," verklaarde Vandenbempt op DAZN.

Een optie die interessant kan zijn, gezien ook de evolutie van Debast in het leiden van zijn ploegmaats. Daarnaast kunnen de automatismen tussen de twee natuurlijk ook geen kwaad en is Debast een verdediger met een bovengemiddelde techniek en een goeie crosspass.