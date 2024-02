Vergeten Belgisch toptalent van Anderlecht en broer van Rode Duivel duikt weer op: "Ik hoop gewoon weer plezier te beleven"

Aaron Leya Iseka, de jongere broer van Michy Batshuayi, speelt sinds januari bij OFI Kreta. De 26-jarige aanvaller was eerder aan de slag bij Hapoel Hadera in Israël, maar door de situatie daar moest hij vertrekken.

"De beslissing werd genomen door de voorzitter om veiligheidsredenen. Er is veel lijden lokaal, en Leya Iseka had al de aardbeving meegemaakt tijdens zijn verhuur aan Tuzlaspor in Turkije vorig seizoen, wat ook zeer aangrijpend was," vertelde zijn agent Peter Smeets aan HLN.

Nu heeft hij een contract tot 2025 getekend in de havenstad Heraklion. "Ik zocht een team waar ik competitief kon zijn, waar we elke wedstrijd voor de overwinning strijden," legt hij uit op de clubmedia. "Ik weet dat er werk te verrichten is, maar ik hoop een sterke bijdrage te leveren."

"Ik wil assists geven, doelpunten maken, helpen het team beter te laten spelen. Ik hoop ook gewoon plezier te hebben in het voetballen, want dat is uiteindelijk het belangrijkste: genieten van wat we doen en positief blijven."

Voor Leya Iseka zal dat laatste het belangrijkste zijn. De aanvaller heeft een neus voor goals, maar bleef nooit lang bij één team. Bij Toulouse speelde hij 57 matchen, wat het meeste is in zijn carrière. In vier wedstrijden scoorde hij toch al twee keer.