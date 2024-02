"We lachen ermee": wordt deze speler de Heynen of Trésor die de EK-selectie niet haalt?

De Rode Duivels spelen deze zomer het EK in Duitsland. Het is uitkijken of er grote verrassingen in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco zullen zitten.

De Rode Duivels werkten een knappe poulefase af voor het WK en verzekerden zich als groepswinnaar van deelname aan het toernooi. Bondscoach Domenico Tedesco liet nog niet in zijn kaarten kijken, maar zei wel al dat er niet veel wijzigingen aan zijn EK-selectie gingen gebeuren. Dat betekent dus dat er weinig verrassende namen in zullen zitten. In Extra Time maandag viel de naam van Julien De Sart, na zijn dijk van een wedstrijd met KAA Gent in het duel tegen regerend landskampioen Royal Antwerp FC. “Is er een Belg die over de hele competitie bekeken een hoger niveau haalt dan Julien De Sart?”, vraagt Filip Joos zich af. Hij deelde gigantisch veel mooie, lange ballen uit. “Zelfs internationaal vind je dit type minder en minder, met die lange bal. Het is ook het voetbal van Hein Vanhaezebrouck. Rodri, misschien wel de beste defensieve middenvelder ter wereld, mag dit niet doen.” Komt hij dan ook in aanmerking voor de EK-selectie? “We lachen met die vraag. Maar elk toernooi is er wel zo'n speler die uiteindelijk nooit opgeroepen wordt. Vorige keer waren dat jongens als Heynen of Trésor. De Sart beseft dat zelf ook.”