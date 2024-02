Dreigt er ook nog eens een leegloop in Luik? 'Absoluut boegbeeld van Standard is het beu en laat weten dat hij wil vertrekken'

Arnaud Bodart is aan zijn laatste maanden bezig in loondienst van Standard. De doelman weigerde afgelopen winter enkele aanbiedingen, maar is de malaise in Luik beu. Uit de Ligue 1 is de interesse (nog steeds) concreet.

RC Strasbourg wou Arnaud Bodart afgelopen winter al naar Frankrijk halen, maar de aanvoeder koos ervoor om het seizoen te vervolledigen in De Vurige Stede. Ook de 25-jarige doelman slaagde er echter niet in om het zinkende schip terug op de juiste koers te laten varen. La Dernière Heure weet dat Strasbourg nog steeds interesse heeft om Bodart binnen te halen. En de Fransen zijn niet de enigen. Ook bij RC Lens en Stade Rennes staat de doelman van De Rouches op de verlanglijst. Al is die interesse momenteel niet concreet. © photonews Tussendoor heeft ook Bodart intern al aangegeven dat hij wil vertrekken. Het is overigens geen toeval dat de aanvoerder de voorbije weken zijn mond niet langer hield en kritiek begon te uiten op het bestuur. Bodart wil deze zomer vertrekken bij Standard. Vertrekt Arnaud Bodart deze zomer bij Standard? Bodart heeft nog een contract op Sclessin tot medio 2025, maar De Rouches willen meewerken aan een transfer. De reden is duidelijk: geld. Bodart moet zo'n zes miljoen euro in het laatje brengen. En die miljoenen zijn dezer dagen héél welkom in Luik.