Rik De Mil ziet één belangrijk iets, mocht het fout lopen tegen Charleroi

Rik De Mil heeft Westerlo terug onder de mensen gebracht. Dit weekend al kan de ploeg bijna zeker zijn van het behoud in de Jupiler Pro League.

Vrijdagavond speelt Westerlo tegen Sporting Charleroi. Een overwinning betekent nog geen mathematische zekerheid over een extra jaar in de Jupiler Pro League, maar het zal er volgens Rik De Mil alvast niet ver van af zijn.

Als Westerlo wint, dan het enkel nog ingehaald worden door RWDM, maar dan moeten de Brusselaars winnen tegen Kortrijk, Anderlecht en Cercle Brugge en een doelsaldo van meer dan 20 goals ophalen.

Er zijn al rare dingen gebeurd in de Jupiler Pro League, maar dit scenario lijkt zo goed als onmogelijk. “We kunnen het zo goed als afmaken, maar die factor zorgt niet voor extra druk”, zegt De Mil aan Gazet van Antwerpen.

Sinds hij bij Westerlo arriveerde is de druk er constant geweest. “Dat voel je bij iedereen binnen deze club. Alleen tijdens de winterbreak en op stage ging het er iets relaxter aan toe.”

De wedstrijden die moesten gewonnen worden, werden ook gewonnen, behalve tegen OH Leuven. “De details zullen het verschil maken. Laat dat de les zijn uit de wedstrijd tegen OHL. Defensief en offensief. Tegen OHL kregen we een 100 procent kans op de 1-1. Die momenten moet je nemen, want in zo’n wedstrijden krijg je geen tien kansen om het af te maken.”

Een ding is alvast heel belangrijk voor De Mil, mocht er verloren worden. “Hoe dan ook houden we alles in eigen handen, alleen maken we het ons dan wel een pak moeilijker. Wat er ook gebeurt, ik heb de groep voorbereid om tot de laatste week te strijden.”