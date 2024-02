Voormalig publiekslieveling Anderlecht wil terugkeren: "Bij één van mijn twee ex-clubs zou fantastisch zijn"

Sofiane Hanni speelt momenteel in de Qatarese tweede divisie, tot zijn grote ongenoegen. De voormalige aanvoerder van Anderlecht sluit een terugkeer naar onze competitie niet uit.

Maar wat doet Sofiane Hanni (33 jaar) in de Qatarese tweede divisie? De Algerijnse spelmaker werd afgelopen september door Al-Ahli, waar hij sinds 2022 actief was, naar het lagere niveau gestuurd vanwege een beslissing van de Qatarese bond.

Zoals hij uitlegde in een interview met La Dernière Heure, zou Al-Ahli gedwongen zijn door de Qatarese competitie om Julian Draxler over te dragen. De beperking van buitenlandse spelers dwong vervolgens Hanni naar de uitgang.

"Het stond niet in mijn plannen om in de tweede divisie terecht te komen, maar het is niet de schuld van Draxler", relativeert Hanni, die toch hoopt er slechts kort te verblijven. "Ik heb hier een contract van twee jaar. Ik zal doorgaan tot mijn 35ste, wat er ook gebeurt, maar ik wil meer."

Sollicitatie bij KV Mechelen

"Ik zou graag mijn carrière in België afsluiten, zelfs als het maar voor één seizoen is. En natuurlijk, ideaal zou zijn bij een van mijn twee voormalige clubs", aldus Sofiane Hanni, die benadrukt dat hij een "ongelooflijke connectie" had met het publiek van KV Mechelen.

Op zijn gevorderde leeftijd zou het waarschijnlijker zijn dat de Algerijn naar Mechelen terugkeert als hij ooit weer in de Jupiler Pro League speelt.