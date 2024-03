10 miljoen euro? 'Club Brugge moet Franse topclubs afhouden in strijd om speler ... Cercle Brugge'

Kevin Denkey is met ondertussen 22 doelpunten uit 26 wedstrijden dé topschutter van de Jupiler Pro League. En dus zijn er uiteraard heel wat clubs geïnteresseerd in de 23-jarige aanvaller van De Vereniging.

De kans dat Kevin Denkey aan zijn laatste maanden bij Cercle Brugge bezig is? Dat is zeer realistisch, zeker als er een club met de nodige miljoenen op tafel komt. De laatste maanden in België of zelfs in Jan Breydel? Dat is nog een andere zaak.

Club Brugge kwam namelijk aankloppen voor de 23-jarige Togolese aanvaller. Blauw-zwart ziet in Denkey een mogelijke opvolger voor Igor Thiago, die aankomende zomer Club Brugge inruilt voor het Engelse Brentford.

Drie Franse clubs én ook interesse uit Duitsland voor Kevin Denkey

"Ik denk nu echt niet aan Club Brugge of een ander team. Een transfer is nu niet aan de orde. Focus op Cercle en de Champions' Play-offs; de rest is echt niet belangrijk", gaf Kevin Denkey deze week aan bij Het Nieuwsblad over een mogelijke transfer.

Toch komen er ondertussen nog meer ploegen aankloppen op Jan Breydel. Volgens Sacha Tavolieri zijn er met Lyon, Lille en Rennes alvast drie Franse clubs geïnteresseerd, terwijl ook vanuit Duitsland ploegen hem zouden willen inlijven. Cercle Brugge wil minstens tien miljoen euro vangen voor Denkey.