Axel Witsel en Arthur Vermeeren moeten alweer flinke domper slikken met Atletico Madrid

Atletico Madrid krijgt alweer een flinke domper te verwerken. De ploeg van Witsel en Vermeeren werd in de halve finale van de Copa del Rey uitgeschakeld door Athletic Bilbao.

Atletico Madrid speelde afgelopen weekend gelijk tegen hekkensluiter Almeria. Donderdag kreeg de club een kans de rug te rechten, maar deed dat niet. Atletico kon de 0-1 nederlaag van de heenwedstrijd niet wegwerken.

Met Axel Witsel in de basis, ging Atletico op zoek naar de finaleplaats. Na 13 minuten werd het al snel heel moeilijk voor de club uit Madrid. Inaki Williams opende de score en zette Athletic Bilbao op voorsprong.

In minuut 42 kon zijn broer Nico Williams de voorsprong verdubbelen. Na de pauze, op het uur, maakte Guruzeta er 3-0 van. Het bekerverhaal van Atletico was over en uit. Vermeeren bleef op de bank zitten, hij mocht niet invallen.