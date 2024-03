Nieuw VAR-schandaal in Europa: scheidsrechtersbaas stapt na zeer opmerkelijke heisa

Er is een nieuw VAR-schandaal in Europa. In Kroatië is de scheidsrechtersbaas namelijk opgestapt nadat hij om een zeer opmerkelijke reden onder vuur kwam te liggen.

Een halfjaar geleden namen Osijek en Dinamo Zagreb het tegen elkaar op. Dinamo Zagreb keerde een scheve situatie helemaal om door een 2-0 achterstand helemaal om te buigen naar een 2-3 overwinning. Twee keer kreeg de Kroatische topclub een strafschop in de slotfase. Na de wedstrijd kwam hier veel commentaar op, waarna Bruno Maric, scheidsrechtersbaas van het land, besloot om voor rust te zorgen door een audiobestand te delen waarin scheidsrechter Zebec rustig praat met de VAR. Maar nu zou er een ander audiobestand zijn gelekt, waarin te horen is dat de scheidsrechter van dienst heel wat ruzie maakt met de VAR. De Kroatische voetbalbond (HNS) heeft volgens Het Nieuwsblad toegegeven dat de eerste tape nep was. Die fabriceerde Maric even voor zijn persconferentie. Maric is op zijn beurt dan maar opgestapt als scheidsrechtersbaas. Hij zei volgens de krant nog wel dat het "enkel was bedoeld om de Kroatische bevolking te overtuigen dat we niets verbergen hebben." Dat draaide toch even anders uit...