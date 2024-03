Patrick Goots gaat niet akkoord met de bekerfinale van Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC plaatste zich voor het tweede jaar op rij voor de bekerfinale. Nu is competitieleider Union SG de tegenstander.

Vorig jaar won Royal Antwerp FC al bij al gemakkelijk de bekerfinale van KV Mechelen en enkele weken later werd The Great Old ook landskampioen.

Het eerste doel van dit seizoen is er ondertussen. Tegen tweedeklasser KV Oostende plaatste de regerende bekerwinnaar en landskampioen voor het tweede jaar op rij voor de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion.

De spankracht zal dit seizoen wellicht vele malen groter zijn dan vorig seizoen. “Die zal nu ontegensprekelijk aanwezig zijn”, zegt Goots aan Gazet van Antwerpen. “Van Bommel noch Blessin zal de bus parkeren. We gaan een open finale krijgen. Het wordt een fantastische dag.”

Al gaat Goots met één ding van de bekerfinale niet akkoord: de datum. “Donderdag 9 mei is het begin van het hemelvaartweekend, een populair weekend voor busmaatschappijen.”

Union SG kan al kampioen zijn op bekerfinale

Een autocar reserveren zal niet eenvoudig zijn op die dag. En het wordt nog een pak moeilijker, omdat er nu eigenlijk nog niet gereserveerd kan worden, omdat de finale nog opgeschoven kan worden naar pinkstermaandag 20 mei als Union SG in de Conference League blijft.

“Een absurde timing!”, gaat Goots verder, terwijl hij al rekening houdt met enkele scenario’s in de play-offs. “Stel je maar eens voor dat Union enkele dagen later een cruciale titelmatch speelt. Zal het dan voluit gaan? Óf: voor hetzelfde geld is Union net kampioen geworden en heeft het – van hier tot ginder – een feestje gebouwd.”