Westerlo-coach Rik De Mil hard voor arbitrage na nederlaag tegen Charleroi: "Dat moet je mij toch eens proberen uit te leggen"

KVC Westerlo heeft vrijdagavond met 0-1 verloren van Charleroi. Westerlo-coach Rik De Mil was niet blij met scheidsrechter Bram Van Driessche.

Een doelpunt van Piedfort werd in de eerste helft afgekeurd wegens een fout op Heymans. Er leek niet veel aan de hand te zijn, maar Bram Van Driessche floot meteen voor het doelpunt viel.

"Eerst zijn wij verantwoordelijk voor de nederlaag omdat we onze kansen gewoon moeten afmaken. Dat mogen we absoluut niet vergeten. Dat is belangrijk, om eerst naar jezelf te kijken, zelfs als je emotioneel bent", begint Rik De Mil na afloop.

Over het afgekeurde doelpunt had hij ook nog wat te zeggen. "Bij die fase moet hij altijd laten verder speler want hij kan geen duidelijk fout zien", vertelde hij. "Dat kan niet. Als de VAR nadien ingrijpt en zegt 'oké, dat was een zeer duidelijke fout', dan kun je nog afkeuren. Soms kan het niet moeilijker zijn dan dat."

Ref Van Driessche zou tegen de Westerlo-coach gezegd hebben dat hij een overduidelijke fout zag. "Dan moet je mij proberen uit te leggen waarom hij tegen mij zegt dat het een overduidelijke fout was. Dat moet je mij toch eens proberen uit te leggen."

"Er zijn zeker dingen om over te discussiëren. Maar vergeet niet wat ik in het begin zei, we moeten eerst naar onszelf kijken", besluit De Mil.