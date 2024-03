Geleerd van Vertonghen? Brian Riemer heeft plan met gele kaarten bij RSC Anderlecht

Nog drie speeldagen staan er op de agenda van de Jupiler Pro League. Belangrijk voor alle ploegen is om de gele kaarten goed in de gaten te hebben.

RSC Anderlecht heeft met KAS Eupen, RWDM en KV Kortrijk nog drie haalbare tegenstanders. Bij paarswit houden ze de boekhouding van de gele kaarten heel goed in de gaten.

Wie vijf keer geel pakt, moet een wedstrijd schorsing uitzitten. Belangrijk voor alle ploegen is te vermijden dat dit in de laatste match gebeurt, want anders ben je geschorst voor het eerste duel van de play-offs.

Jan Vertonghen nam tegen Club Brugge alvast het zekere voor het onzekere en pakte zijn vijfde gele kaart, zodat hij dit weekend geschorst is. Maar hij is niet de enige die dicht bij een schorsing staat.

Vier spelers van paarswit staan met vier gele kaarten achter hun naam

Ook Patris, Leoni, Stroeykens en Sardella staan op vier gele kaarten. Uitkijken dus, maar dat weet trainer Brian Riemer maar al te goed.

“We hebben er al over nagedacht. Het is zaak om dat goed te managen. Iedereen die voetbalt, weet dat het niet gemakkelijk is om zomaar een gele kaart te pakken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Want de risico’s zijn best wel groot, om opzettelijk geel te pakken. “Als je het te opzettelijk doet, riskeer je misschien een rood karton onder de neus geschoven te krijgen. Net zoals het niet ideaal is met een vroege gele kaart te spelen.”

En er is nog meer dat in de gaten gehouden moet worden. “Bovendien is het niet de bedoeling dat ze alle vier in dezelfde wedstrijd geel krijgen. Maar ik zal niet boos worden als één van die jongens een gele kaart pakt.”