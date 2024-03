📷 Transferjournalist Fabrizio Romano onder vuur door groot schandaal

“Here we go!” Het is de leuze van transfergoeroe Fabrizio Romano waarbij hij een transfer al aankondigt nog voor het allemaal officieel bekendgemaakt wordt door de betrokken ploegen. De informatie haalt hij uit een groot netwerk aan contacten.

Maar de man ligt nu stevig onder vuur na wat in Denemarken gebeurde. Romano schreef al enkele keren over Roony Bardghji van FC Kopenhagen.

Hij speelt niet meer volgens Romano, omdat hij geen nieuw contract wil tekenen. Deense media nemen de transferjournalist daarover op de korrel, want dat zou totaal niet kloppen.

Volgens Tipsbladet moet Romano veel kritischer bekeken worden, omdat hij zijn boodschap op zijn sociale media vaak doet in opdracht van spelersmakelaars.

Met zijn berichten zou Romano druk op FC Kopenhagen leggen. Achter Romano zou een heel bedrijf zitten dat publiciteit verkoopt, zo schrijft het Deense medium nog.

Romano wordt dan ook verweten in ruil voor geld bepaalde geruchten over spelers, zonder enige brond, de wereld in te sturen.

𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢!



