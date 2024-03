Komt hij nog terug op zijn beslissing? Xavi spreekt openhartig over aangekondigd vertrek bij Barcelona

FC Barcelona is op zoek naar een nieuwe coach. Xavi Hernandez heeft aangekondigd dat hij er na dit seizoen mee zal stoppen. Of is hij van gedachten veranderd?

De voorbije weken zit er immers meer schwung in de prestaties van FC Barcelona. Bovendien heeft het dipje van Girona FC ervoor gezorgd dat Barça opnieuw uitzicht heeft op de tweede plaats in La Liga. De Catalaanse grootmacht kampeert momenteel op amper één punt van de Spaanse revelatie.

"Ik ben tevreden met hetgeen de spelers de voorbije weken hebben laten zien", aldus Xavi Hernandez in de Spaanse media. "Het doet me plezier dat we opnieuw naar boven kunnen kijken. Zoals ik eerder al zei zal ik tot de laatste dag alles geven voor Barcelona."

© photonews

Maar een plotse ommekeer in zijn beslissing zit er niét aan te komen. "Ik blijf bij mijn keuze om de club op het einde van het seizoen te verlaten. In dat opzicht is er voor mij helemaal niets veranderd. En dat zal ook niet gebeuren. Ik vertrek."

Wie wordt de nieuwe coach van FC Barcelona?

Joan Laporta is ondertussen volop op zoek naar een nieuwe coach. Al loopt die zoektocht niet meteen over wieltjes. Momenteel zijn er nog vier kandidaten in de running om Xavi op te volgen.