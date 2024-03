Na de Jupiler Pro League en Croky Cup krijgen we binnenkort ook een McDonalds league in Europa

Ligue 1, de Franse competitie, wordt momenteel gesponsord door Uber Eats. Deze samenwerking loopt af. Nu zouden ze in Frankrijk kiezen voor een sponsoring van... McDonalds.

Een grote competitie die gesponsord wordt door een junkfoodketen? We kunnen dat moeilijk bekritiseren als wij het constant hebben over de Jupiler Pro League. Maar Ligue 1 staat een paar spottende opmerkingen te wachten als de aankondiging van een samenwerking met McDonald's wordt bevestigd.

Volgens RMC Sports komt er een einde aan de samenwerking tussen Uber Eats en Ligue 1. De Franse competitie zal worden gesponsord door McDonalds.

Uber Eats had Conforama vervangen als hoofdsponsor van Ligue 1 in 2020, voor een bedrag van 15 miljoen euro per jaar.

McDonalds van zijn kant biedt naar verluidt 20 miljoen per jaar voor de komende drie jaar. Iets waar ze in Frankrijk op in zullen gaan.